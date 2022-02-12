МИД России сообщил об оптимизации штатов загранучреждений в Украине

Как она заявила, РФ, "опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран", приняла решение о "некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине".

"Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - подчеркнула Захарова.

Ранее "РИА Новости" писало, что российские дипломаты начали покидать Украину.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", - сказал собеседник издания.

Однако, как заявила Захарова, консульства и посольство продолжает работу.