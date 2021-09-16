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МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине. Угрожает последствиями

Автор: Дмитрий Левицкий

Россия призвала Чехию отпустить задержанного россиянина Александра Франчетти. Украина просит Прагу выдать россиянина, потому что его подозревают в причастности к оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

Напомним, россиянина Франчетти задержали в Праге по запросу украинских правоохранителей. Украина направила Чехии запрос на выдачу Франчетти.

Сейчас россиянин Франчетти находится под стражей в Чехии.

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