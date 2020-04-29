МЗС Росії підтвердило участь Лаврова в переговорах у нормандському форматі

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Нормандська зустріч на рівні глав МЗС пройде завтра

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров візьме участь у відеоконференції керівників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки". Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, міністри обговорять виконання мінських домовленостей та рішення грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі. За підсумками відеоконференції Лавров візьме участь у віртуальному прес-підході.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що зустріч в нормандському форматі на рівні міністрів пройде 30 квітня. На його думку, необхідність такої зустрічі виникла давно, оскільки рішення паризького нормандського саміту "пробуксовують".

Він також зазначив, що на цих переговорах сторони оцінять прогрес виконання домовленостей в Парижі. Як заявив Кулеба, найскладніша частина розмови буде присвячена з'ясуванню причин стагнації в питаннях реалізації розведення сил і засобів на Донбасі. Очікуються, що на цій відеоконференції можуть бути прийняті проміжні висновки і рішення.