МИД России подтвердил переговоры с Украиной по обмену моряков

Заместитель минстра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - заявил он.

На вопрос, стоит ли в данном вопросе ждать какого-либо развития в ближайшее время, Карасин отказался комментировать.

Отметим, 25 ноября прошлого года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными. В свою очередь, МИД Украины выразил решительный протест Российской Федерации из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили освобождение украинских моряков, а также возвращение других украинских граждан, которые удерживают на территории Российской Федерации.

Кроме того, следственное управление ФСБ Российской Федерации предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Ожидается, что 17 июля следствие обратится в Лефортовский районный суд города Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных украинских моряков.