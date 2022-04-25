МИД России о подготовке "референдума" в Херсоне: "ничего не слышали"

В Министерстве иностранных дел России не могут подтвердить подготовку так называемого "референдума" в оккупированном Херсоне. Там якобы ничего об этой идее не слышали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Не слышал ничего", - ответил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что российские власти готовят "референдум" в Херсоне.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник писало, что официальный Киев пригрозил российской стороне выйти из переговорного процесса по мирному договору и завершению войны, если оккупационные власти решатся на проведение "референдума" о создании "Херсонской народной республики".

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