МЗС Росії про підготовку "референдуму" в Херсоні: "нічого не чули"

У Міністерстві закордонних справ Росії не можуть підтвердити підготовку так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Там нібито нічого про цю ідею не чули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Не чув нічого", - відповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що російська влада готує "референдум" в Херсоні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело писало, що офіційний Київ пригрозив російській стороні вийти з переговорного процесу щодо мирного договору та завершення війни, якщо окупаційна влада зважиться на проведення "референдуму" про створення "Херсонської народної республіки".

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