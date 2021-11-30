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МИД России ответил НАТО и назвал "законным" наращивание сил в Крыму

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Москва, Вторник 30 ноября 2021 12:48
МИД России ответил НАТО и назвал "законным" наращивание сил в Крыму Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация не видит нарушений Основополагающего акта Россия-НАТО в том, что наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму. По мнению Москвы, этот процесс является "законным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

"Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании", - говорится в заявлении МИД России.

Отметим, в октябрьской публикации НАТО говорится о том, что Основополагающий акт Россия-НАТО полностью соблюдается со стороны альянса. А ротационные боевые группы в составе около 4 500 военных развернули в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в ответ на оккупацию Крыма и наращивание военной мощи вблизи границ стран НАТО.

Также Россию обвиняют в нарушении обязательств, поскольку она оккупировала Крым - территорию суверенного государства. А также продолжает поддерживать боевиков на востоке Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разметила возле украинской границы, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок, в которых насчитывается около 115 тысяч военных.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил наращивание российских войск на границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность.

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