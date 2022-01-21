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МИД России: отношения с США подошли к опасной критической черте

Автор: Сергей Новиков

Отношения между США и Российской Федерацией подошли к опасной критической черте. Москва считает, что возможность стать "настоящими друзьями" зависит только от Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

"Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России", - говорится в заявлении.

Также в российском МИД назвали неприемлемыми активность НАТО на восточном фланге, военные учения и обещания о вступлении Украины в альянс.

"Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что США уже изучают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести жесткие санкции против России, поскольку после вторжения они не будут иметь никакого смысла.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки