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МИД России опубликовал письмо Лаврова в адрес США и Европы по "гарантиям безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова своим коллегам из США, Канады и ряда европейских стран. В нем российская сторона требует пояснений на свои предложения о так называемых "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

В письме отмечается, что Россия получила от США и НАТО ответы на свои требования по "гарантиям безопасности". Однако в них есть существенные расхождения с российской позицией по этому вопросу.

"Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос", - говорится в документе.

Лавров подчеркивает, что Россия хочет получить четкий ответ на свои требования по "гарантиям безопасности". В письме он интересуется у своих коллег, как их правительства намерены его выполнить.

"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени… Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом", - говорится в конце письма.

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что США получили письменный ответ от России по "гарантиям безопасности".

Отметим, в МИД России опровергли это сообщение.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавров