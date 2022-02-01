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"Гарантии безопасности". Россия опровергает передачу ответа США

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Москва, Вторник 01 февраля 2022 10:15
"Гарантии безопасности". Россия опровергает передачу ответа США Фото: замглавы МИД РФ Александр Грушко (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Washington Post ранее написал, что США получили ответ России по "гарантиям безопасности". Однако, официально в РФ опровергают это.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал он.

Washington Post написало со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник, что Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО "по гарантиям безопасности".

Чего хочет Россия

Ранее Россия выдвинула Западу требования, назвав это "гарантиями безопасности". Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в НАТО.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по так называемым "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

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