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МЗС Росії опублікував лист Лаврова на адресу США і Європи щодо "гарантій безпеки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало лист глави відомства Сергія Лаврова своїм колегам із США, Канади і ряду європейських країн. У ньому російська сторона вимагає пояснень на свої пропозиції про так звані "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

У листі наголошується, що Росія отримала від США і НАТО відповіді на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". Однак в них є суттєві розбіжності з російською позицією з цього питання.

"Вважаємо за необхідне негайно прояснити це визначальне з точки зору перспектив діалогу питання", - йдеться в документі.

Лавров підкреслює, що Росія хоче отримати чітку відповідь на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". У листі він цікавиться у своїх колег, як їх уряди мають намір його виконати.

"Очікуємо оперативної реакції. Вона не повинна зайняти багато часу... якщо ви відмовляєтеся від даного зобов'язання, просимо чітко повідомити про це", - йдеться в кінці листа.

Нагадаємо, раніше газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила про те, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо "гарантій безпеки".

Відзначити, у МЗС Росії спростували це повідомлення.

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