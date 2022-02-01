МИД России опубликовал письмо Лаврова в адрес США и Европы по "гарантиям безопасности"
Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова своим коллегам из США, Канады и ряда европейских стран. В нем российская сторона требует пояснений на свои предложения о так называемых "гарантиях безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.
В письме отмечается, что Россия получила от США и НАТО ответы на свои требования по "гарантиям безопасности". Однако в них есть существенные расхождения с российской позицией по этому вопросу.
"Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос", - говорится в документе.
Лавров подчеркивает, что Россия хочет получить четкий ответ на свои требования по "гарантиям безопасности". В письме он интересуется у своих коллег, как их правительства намерены его выполнить.
"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени… Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом", - говорится в конце письма.
Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что США получили письменный ответ от России по "гарантиям безопасности".
Отметим, в МИД России опровергли это сообщение.