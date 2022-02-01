МЗС Росії опублікував лист Лаврова на адресу США і Європи щодо "гарантій безпеки"

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало лист глави відомства Сергія Лаврова своїм колегам із США, Канади і ряду європейських країн. У ньому російська сторона вимагає пояснень на свої пропозиції про так звані "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії .

У листі наголошується, що Росія отримала від США і НАТО відповіді на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". Однак в них є суттєві розбіжності з російською позицією з цього питання.

"Вважаємо за необхідне негайно прояснити це визначальне з точки зору перспектив діалогу питання", - йдеться в документі.

Лавров підкреслює, що Росія хоче отримати чітку відповідь на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". У листі він цікавиться у своїх колег, як їх уряди мають намір його виконати.

"Очікуємо оперативної реакції. Вона не повинна зайняти багато часу... якщо ви відмовляєтеся від даного зобов'язання, просимо чітко повідомити про це", - йдеться в кінці листа.