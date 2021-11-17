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МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке "Нормандии"

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова со своими коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом по нормандской встрече на уровне министров, которую предполагалось провести 11 ноября. Однако Москва отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято для "избежания дальнейших спекуляций". Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Опубликованная переписка включает в себя письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В частности, в них обсуждается проект итогового документа.

Российская сторона называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", поскольку в итоговый документ не будут включены пункты, на которых настаивала Москва. В частности, речь идет об организации прямого диалога Украины с ОРДЛО, работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий.

Отметим, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не даст России разрушить нормандский формат чужими руками.

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