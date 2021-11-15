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Украина не даст России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 23:17
Украина не даст России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина не позволит России разрушить нормандский формат чужими руками. Украинский МИД продолжит настаивать на встрече министров для подготовки саммита лидеров "четверки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками. Мы будем настаивать на проведении министерского заседания при участии министра (иностранных дел РФ Сергея - ред.) Лаврова", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, Украина продолжит работать над организацией саммита лидеров "нормандской четверки". Министр подчеркнул, что Россию нужно заставлять садиться за стол переговоров и договариваться, не давая бряцать оружием.

Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако Россия отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба Нормандский формат
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