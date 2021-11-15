Украина не даст России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба

Украина не позволит России разрушить нормандский формат чужими руками. Украинский МИД продолжит настаивать на встрече министров для подготовки саммита лидеров "четверки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы .

"Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками. Мы будем настаивать на проведении министерского заседания при участии министра (иностранных дел РФ Сергея - ред.) Лаврова", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, Украина продолжит работать над организацией саммита лидеров "нормандской четверки". Министр подчеркнул, что Россию нужно заставлять садиться за стол переговоров и договариваться, не давая бряцать оружием.