МИД России обвинил Украину в якобы "наступательных действиях" на Донбассе

Министерство иностранных дел России обвиняет Украину в "наступательных действиях" на Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что об этом якобы свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По ее словам, ситуация в зоне конфликта на Донбассе нагнетается, и украинская сторона якобы выступает за силовое решение.

"Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", - подчеркнула Захарова.

Отметим, согласно отчетам миссии ОБСЕ за ноябрь, в районе Гранитного появились новые траншеи по оба берега реки Кальмиус, однако нет указания того, что какая-либо из сторон ведет наступление.