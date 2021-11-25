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МИД России обвинил Украину в якобы "наступательных действиях" на Донбассе

Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел России обвиняет Украину в "наступательных действиях" на Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что об этом якобы свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По ее словам, ситуация в зоне конфликта на Донбассе нагнетается, и украинская сторона якобы выступает за силовое решение.

"Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", - подчеркнула Захарова.

Отметим, согласно отчетам миссии ОБСЕ за ноябрь, в районе Гранитного появились новые траншеи по оба берега реки Кальмиус, однако нет указания того, что какая-либо из сторон ведет наступление.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе.

В то же время украинская разведка показала возможные сценарии вторжения России в Украину.

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