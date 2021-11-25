МЗС Росії звинуватило Україну в нібито "наступальних діях" на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії звинувачує Україну в "наступальних діях" на Донбасі. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про це нібито свідчать звіти місії ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За її словами, ситуація в зоні конфлікту на Донбасі нагнітається, і українська сторона нібито виступає за силове рішення.

"Звіти Спеціальної моніторингової місії свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі населених пунктів Гранітне, Старомар'ївка", - підкреслила Захарова.

Зазначимо, згідно зі звітами місії ОБСЄ за листопад, в районі Гранітного з'явилися нові траншеї по обидва береги річки Кальміус, проте немає вказівки того, що будь-яка зі сторін веде наступ.