МИД России назвал "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Министерство иностранных дел России считает "враньем в лицо" официальное заявление Британии по инциденту с эсминцем возле оккупированного Крыма. Накануне Лондон опроверг информацию о том, что в направлении его эсминца Defender совершалось предупредительное бомбометание.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "РИА Новости".
По ее словам, британский журналист BBC подтвердил, что эсминец сопровождали российские корабли и на каком-то расстоянии были слышны выстрелы. Как выразилась Захарова, в данной ситуации "ответ очевидный - здесь вранье в лицо".
"Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики", - добавила она.
Она подчеркнула, что Москва заявит послу Британии демарш из-за ситуации с Defender.
Напомним, накануне Россия заявила, что открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу возле Крыма, но Лондон опроверг заявление об обстреле.
В то же время украинская сторона заявила, что Россия выдала свои учения на оккупированном полуострове за якобы обстрел корабля.