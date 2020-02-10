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Заместитель генпрокурора рассказал о расследовании по делу агрессии РФ против Украины

Новости » Политика     10.02.2020 - 02:46
Заместитель генпрокурора рассказал о расследовании по делу агрессии РФ против Украины
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина / Виталий Носач)

По словам Чумака, Украина имеет достаточно много доказательств

Украина во время расследования собрала "достаточно много доказательств" агрессии России против Украины, а в Офисе генпрокурора для этого создан специальный департамент. Как передает РБК-Украина, об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода".

Чумак также отметил, что работа департамента является достаточно эффективной. Департамент занимается военными преступлениями и преступлениями, совершенными на оккупированных территориях.

"Там уже достаточно много доказательств собирается...Очень эффективно на сегодняшний день работают... Вчера, позавчера там было подозрение гражданам Украины, которые в так называемой "ДНР" издевались над нашими военными. Все это делается этим департаментом", - подчеркнул Чумак.

Также он рассказал, что все расследования о событиях в Иловайске и Дебальцево были направлены одновременно на расследование фактов российской агрессии. Кроме того, департамент расследует все факты, которые могут сказать о халатности должностных лиц.

"Это может быть умысел, а может быть неосторожность, может быть халатность, а может быть прямое указание о поражении. И поэтому причинно-следственная связь - это достаточно серьезная тема, которую нужно исследовать. В этих делах провели множество экспертиз: военная, военно-политическая", - сказал заместитель генпрокурора.

Напомним, как ранее сообщал министр юстиции Денис Малюська, Украина на сегодня готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Теперь в Украине есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности.

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