МИД РФ потребовал от Украины разъяснений о хранении мин на складах в Врбетице

В связи с сообщениями о хранившихся на складах в Врбетице (Чехия) противопехотных мин МИД РФ затребовал от Украины разъяснений. Аналогичные требования российское внешнеполитическое ведомство предъявило властям Чехии и Болгарии.

"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ (Конвенции о запрещении противопехотных мин - ред.)", - заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что обратили внимание на распространенную международными СМИ информацию немецкого издания Die Welt о том, что на складах в деревне Врбетице находились “сотни противопехотных мин”. “Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках КЗПМ”, - уточняется в заявлении.

Аналогичные претензии российское внешнеполитическое ведомство выдвигает к Болгарии, гражданин которой в письме The New York Times признал хранение на чешских складах, принадлежавших его компании вооружений, и их поставок в Украину после 2014 года.