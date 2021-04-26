МЗС РФ зажадав від України роз'яснень про зберігання мін на складах в Врбетіце

У зв'язку з повідомленнями про що зберігалися на складах в Врбетіце (Чехія) протипіхотних мін МЗС РФ зажадав від України роз'яснень. Аналогічні вимоги російське зовнішньополітичне відомство висунуло влади Чехії та Болгарії.

"Очікуємо від Чехії, Болгарії та України необхідних роз'яснень щодо повідомлень про зберігання на складах в Врбетіце протипіхотних мін в обхід КЗПМ (Конвенції про заборону протипіхотних мін - ред.)", - заявили в російському діпвідомстве.

У МЗС РФ відзначили, що звернули увагу на поширену міжнародними ЗМІ інформацію німецького видання Die Welt про те, що на складах в селі Врбетіце перебували "сотні протипіхотних мін". "Ці відомості ставлять під сумнів сумлінне виконання Чехією зобов'язань в рамках КЗПМ", - уточнюється в заяві.

Аналогічні претензії російське зовнішньополітичне відомство висуває до Болгарії, громадянин якої в листі The New York Times визнав зберігання на чеських складах, які належали його компанії озброєнь, і їх постачання в Україну після 2014 року.