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МЗС РФ зажадав від України роз'яснень про зберігання мін на складах в Врбетіце

Новость на русском → Москва, Понеділок 26 квітня 2021 20:00
МЗС РФ зажадав від України роз'яснень про зберігання мін на складах в Врбетіце Фото: будівля МЗС РФ (wikimedia.by)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з повідомленнями про що зберігалися на складах в Врбетіце (Чехія) протипіхотних мін МЗС РФ зажадав від України роз'яснень. Аналогічні вимоги російське зовнішньополітичне відомство висунуло влади Чехії та Болгарії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"Очікуємо від Чехії, Болгарії та України необхідних роз'яснень щодо повідомлень про зберігання на складах в Врбетіце протипіхотних мін в обхід КЗПМ (Конвенції про заборону протипіхотних мін - ред.)", - заявили в російському діпвідомстве.

У МЗС РФ відзначили, що звернули увагу на поширену міжнародними ЗМІ інформацію німецького видання Die Welt про те, що на складах в селі Врбетіце перебували "сотні протипіхотних мін". "Ці відомості ставлять під сумнів сумлінне виконання Чехією зобов'язань в рамках КЗПМ", - уточнюється в заяві.

Аналогічні претензії російське зовнішньополітичне відомство висуває до Болгарії, громадянин якої в листі The New York Times визнав зберігання на чеських складах, які належали його компанії озброєнь, і їх постачання в Україну після 2014 року.

Нагадаємо, раніше болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.

Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новічок".

Розслідувачі з Bellingcat встановили, що російські ГРУ-шники "Боширов" і "Петров" причетні до епізодів в Чехії, Болгарії та отруєння в британському Солсбері.

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