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МИД РФ подтвердил обсуждение Украины во время визита директора ЦРУ

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 14:09
МИД РФ подтвердил обсуждение Украины во время визита директора ЦРУ Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву. В российском МИДе, считают, что этому не стоит придавать особого внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова агентству "Интерфакс".

Рябков заявил, что тема Украины постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал: "Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Напомним, по информации CNN, президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса. Он предупредит Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытается определить, чем руководствуется Россия.

США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины. В связи с этим директор ЦРУ в России провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях.

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