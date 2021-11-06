МЗС РФ підтвердило обговорення України під час візиту директора ЦРУ

Тема України обговорювалася під час недавнього візиту до Москви. У російському МЗС, вважають, що цьому не варто надавати особливої уваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова агентству " Інтерфакс ".

Коментуючи заяви голови Об'єднаного комітету начальника штабів ЗС США Марка Міллі про те, що США не вважають агресивними дії російських військових поблизу кордонів з Україною, Рябков сказав: "Я не знаю, наскільки тональність змінюється. Можливо, це залежить від того, хто саме дає коментарі, Стилістика може бути різна, зміст один і той же. Я б це не сприймав в плані якогось сигналу нам".

Рябков заявив, що тема України постійно звучить в ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок.

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса. Він попередить Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробує визначити, чим керується Росія.

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України. У зв'язку з цим директор ЦРУ в Росії провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, безпосередньо беруть участь у військових діях.