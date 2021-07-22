В МИД РФ назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам транзит будет, если будет спрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом дипломат прокомментировал перспективы транзита российского газа через Украину после 2024 года.
"Будет спрос, будет и транзит", - сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.
Напомним, по условиям сделки США и Германии в отношении газопровода "Северный поток-2" немецкая сторона обязуется сделать все для того, чтобы транзит газа через Украину был продлен еще на десять лет.