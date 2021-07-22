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В МИД РФ назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года

Автор: РБК-Украина

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам транзит будет, если будет спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал перспективы транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Будет спрос, будет и транзит", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, по условиям сделки США и Германии в отношении газопровода "Северный поток-2" немецкая сторона обязуется сделать все для того, чтобы транзит газа через Украину был продлен еще на десять лет.

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транзит газа