RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МЗС РФ назвали умову транзиту газу через Україну після 2024 року

Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. За його словами транзит буде, якщо буде попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Таким чином дипломат прокоментував перспективи транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

"Буде попит, буде і транзит", - сказав він.

Раніше в Кремлі заявили, що Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну був продовжений ще на десять років.

Читайте РБК-Україна в Google News
транзит газа