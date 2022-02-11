МИД РФ о коллективных ответах НАТО и ЕС на "гарантии": не можем принять

По ее словам, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова было адресовано коллегам из 37 стран Европы и Северной Америки, а в самом документе отмечалось, что Москва ожидает развернутого ответа "в национальном качестве".

"Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", - заявила Захарова.

При этом она заявила, что ответ ЕС и НАТО по "гарантиям" напоминает "круговую поруку.

"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет", - добавила Захарова.