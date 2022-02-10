ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС отправил ответ России по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Брюссель, Четверг 10 февраля 2022 20:24
ЕС отправил ответ России по "гарантиям безопасности" Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза отправил письменный ответ России по "гарантиям безопасности". В то же время он призвал РФ к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал ответ ЕС России.

"Отличный и сильный шаг Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой она становится. По сути, это единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - написал министр в Twitter.

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вторжение России в Украину
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины