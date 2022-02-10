ЕС отправил ответ России по "гарантиям безопасности"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза отправил письменный ответ России по "гарантиям безопасности". В то же время он призвал РФ к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter .

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал ответ ЕС России.

"Отличный и сильный шаг Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой она становится. По сути, это единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - написал министр в Twitter.