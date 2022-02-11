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МЗС РФ про колективні відповіді НАТО і ЄС на "гарантії": не можемо прийняти

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Москва, П'ятниця 11 лютого 2022 16:03
МЗС РФ про колективні відповіді НАТО і ЄС на "гарантії": не можемо прийняти Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не може прийняти колективну відповідь НАТО і ЄС щодо "гарантій безпеки". Оскільки, за її словами, їх можна охарактеризувати як прояв неповаги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

За її словами, послання глави МЗС РФ Сергія Лаврова було адресоване колегам з 37 країн Європи і Північної Америки, а в самому документі зазначалося, що Москва очікує розгорнутої відповіді "в національній якості".

"Замість цього нам пишуть Столтенберг і Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше як прояв дипломатичної неввічливості і неповаги до нашого прохання", - заявила Захарова.

При цьому вона заявила, що відповідь ЄС і НАТО щодо "гарантій" нагадує "кругову поруку.

"Тому не можемо прийняти "колективну" відповідь, що нагадує "кругову поруку". Чекаємо розгорнутої реакції на поставлене нами питання від кожного адресата. Ухилення від відповіді означає, що на Заході не хочуть визнавати за собою взяті по лінії ОБСЄ і Росія-НАТО зобов'язання і намагаються піклуватися про свою безпеку за наш рахунок", - додала Захарова.

Нагадаємо, вчора глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн ЄС відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

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