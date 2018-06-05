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МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения региона возле вулкана Фуэго в Гватемале

НовостиОбщество    05.06.2018 - 15:51
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В МИД предупреждают, что расписание движения авиационного транспорта в Гватемале может быть изменено

Министерство иностранных дел Украины (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от посещения региона около вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В связи с извержением вулкана Фуэго, который расположен на расстоянии 40 км от столицы Гватемалы, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения указанного региона, проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения Гватемалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД рекомендуют украинцам отслеживать сообщения местных служб относительно ситуации с извержением вулкана Фуэго и ее влияния на расписание движения авиационного транспорта, которое может быть изменено из-за прекращения работы международного аэропорта "Аурора" в столице страны.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что количество людей, погибших в результате извержение вулкана в Гватемале, достигло 65 человек.

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Теги публикации: МИД Украины, вулкан, Гватемала  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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