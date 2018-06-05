У МЗС попереджають, що розклад руху авіаційного транспорту в Гватемалі може бути змінено

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує українцям утриматись від відвідування регіону біля вулкану Фуего в Гватемалі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

"У зв’язку з виверженням вулкану Фуего, який розташований на відстані 40 км від столиці Гватемали, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматись від відвідання зазначеного регіону, проявляти підвищену пильність та обережність під час відвідання Гватемали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС рекомендують українцям відстежувати повідомлення місцевих служб щодо ситуації з виверженням вулкану Фуего та її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, який може бути змінено через припиненням роботи міжнародного аеропорту "Аурора" в столиці країни.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість людей, загиблих в результаті виверження вулкану в Гватемалі, досягла 65 осіб.