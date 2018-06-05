Число загиблих в результаті виверження вулкана в Гватемалі зросло до 65 осіб

Нинішнє виверження вже назвали одним з найсильніших за останні роки

Кількість людей, загиблих в результаті виверження вулкану в Гватемалі досягла 65 осіб. Про це інформує The Washington post.

Рятувальники продовжують шукати зниклих без вісти. Як зазначили в рятувальній службі, число загиблих не остаточне, воно ще буде рости.

Директор Національного інституту судових наук Фануэль Гарсія раніше повідомив, що було відновлено 62 тіла, і 13 з них були ідентифіковані. Пізніше кількість жертв зросла до 65 осіб.

Впродовж багатьох років вулкан Фуего реєстрував ряд незначних вивержень і не проводилося жодних евакуацій. Раніше вчені повідомляли, що активність вудкана знижується.

Нинішнє виверження вже назвали одним з найсильніших за останні роки. Попіл випав у семи муніципалітетах країни, евакуйовано 2 тисячі чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через активність Фуего закритий міжнародний аеропорт столиці Гватемали "Аурора".