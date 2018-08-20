МИД не рекомендует украинцам посещать Индию

Украинцам советуют не посещать штаты, где продолжаются наводнения

В связи с наводнениями в Индии гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Министерства иностранных дел.

В частности, сейчас от наводнений также страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал Прадеш.

"Гражданам Украины, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, рекомендуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации и воздержаться от поездок в указанных индийских штатов до стабилизации ситуации", - отметили в МИД.

Также добавили, что рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксирован в штате Керала. Вследствие этого на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сообщений.

МИД Украины советует своим гражданам воспользоваться специальным приложением ДРУГ (Добровольная регистрация украинских граждан при поездках за границу.

Напомним, в Индии количество погибших в результате наводнений, которые начались в конце мая, возросло до 370. Об увеличении количества погибших стало известно после того, как спасатели обыскали затопленные деревни в штате Керала. За последние 24 часа (по состоянию на 19 августа) спасатели обнаружили тела 46 погибших.