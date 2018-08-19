У В'єтнамі від повеней загинуло 8 осіб

Сильні зливи змусили покинути свої будинки близько 10 тис. осіб

Жертвами повені у В'єтнамі стало 8 людей, ще 2 числяться зниклими без вісти. Про це повідомляє VN Express.

З-за сильних дощів, які були викликані наслідками тайфуну Bebinca, близько 10 тис. людей були змушені покинути свої будинки. У даний момент тайфун стих до тропічної депресії, але продовжує ставати причиною сильних злив, які призвели до затоплень деяких районів країни.

Голова району Куан Хоа провінції Тханьхоа на півночі В'єтнаму Труонг Нхо Ту повідомив, що були евакуйовані близько 28 домогосподарств у районі затоплення. Також він додав, що через зсуви було преравно повідомлення кількома дорогами.

Даний тайфун став четвертим за рік в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, в Індії через зливи загинули щонайменше 324 людини. Понад 200 тис. людей були змушені шукати притулок в державних таборах допомоги.