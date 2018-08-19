Число загиблих в Індії через зливи, зросло до 370 чоловік

В результаті повені без даху над головою залишилися ще 700 тисяч осіб

В Індії кількість загиблих в результаті повеней, які почалися в кінці травня, в південному штаті Керала зросло до 370. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі. Видання повідомляє, що за останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих.

В результаті повені без даху над головою залишилися ще 700 тис. осіб. Ще 725 тис. осіб перебувають у таборах допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд штату Керала закликав людей не ігнорувати розпорядження про евакуацію. Враховуючи прогнози в регіоні, закрили аеропорт до 26 серпня. Раніше в Індії ввели режим надзвичайного часу у зв'язку зі зливою.