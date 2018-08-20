МЗС не рекомендує українцям відвідувати Індію

Новини Суспільство 20.08.2018 - 15:33
Фото: повені в Індії (facebook.com/UkraineMFA)
Фото: повені в Індії (facebook.com/UkraineMFA)

Українцям радять не відвідувати індійські штати, де тривають повені

У зв'язку з повенями в Індії громадянам України рекомендують утриматись від поїздок в Республіку. Про це йдеться у повідомленні прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зокрема, наразі від повеней також потерпають індійські штати Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш.

"Громадянам України, які мають намір відвідати згадані регіони Індії, рекомендуємо уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації та утриматися від поїздок до зазначених індійських штатів до стабілізації ситуації", - зазначили в МЗС.

Також додали, що рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів зафіксовано у штаті Керала. Внаслідок цього на території штату спостерігаються суттєві складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних сполучень.

МЗС України радить своїм громадянам скористатися спеціальним додатком ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян) при подорожах за кордон.

МЗС не рекомендує українцям відвідувати Індію

Нагадаємо, в Індії кількість загиблих в результаті повеней, які почалися в кінці травня, в південному штаті Керала зросло до 370. Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в штаті Керала. За останні 24 години (станом на 19 серпня) рятувальники виявили тіла 46 загиблих.

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