МЗС не рекомендує українцям відвідувати Індію

Українцям радять не відвідувати індійські штати, де тривають повені

У зв'язку з повенями в Індії громадянам України рекомендують утриматись від поїздок в Республіку. Про це йдеться у повідомленні прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зокрема, наразі від повеней також потерпають індійські штати Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш.

"Громадянам України, які мають намір відвідати згадані регіони Індії, рекомендуємо уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації та утриматися від поїздок до зазначених індійських штатів до стабілізації ситуації", - зазначили в МЗС.

Також додали, що рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів зафіксовано у штаті Керала. Внаслідок цього на території штату спостерігаються суттєві складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних сполучень.

МЗС України радить своїм громадянам скористатися спеціальним додатком ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян) при подорожах за кордон.

Нагадаємо, в Індії кількість загиблих в результаті повеней, які почалися в кінці травня, в південному штаті Керала зросло до 370. Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в штаті Керала. За останні 24 години (станом на 19 серпня) рятувальники виявили тіла 46 загиблих.