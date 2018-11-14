МИД не рекомендует украинцам ездить в Израиль

Фото: флаг Израиля (Global Look Press)

В частности, не рекомендуется посещать города Сдерот и Нетивот на юге страны

Консульская служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в южные регионы Израиля, в частности, в города Сдерот и Нетивот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Консульской службы.

Предупреждение вызвано обострением израильско-палестинского конфликта и массированными ракетно-минометными обстрелами региона.

Также в МИД отмечают, в случае объявления воздушной тревоги, украинцам, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуется укрыться в бомбоубежище.

Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, граждан Украины призывают звонить в посольство Украины в Израиле по телефону "горячей линии": + 972 546-676-782, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044) 238 16 57.

Также можно написать письмо на электронный адрес посольства: emb_il@mfa.gov.ua, или МИД: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа произошла ночью 12 ноября. Тогда со стороны Газы было выпущено более 300 ракет, в ответ Израиль разрушил 150 объектов палестинцев.

В результате атак палестинцев погиб один человек, более 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина обеспокоена эскалацией ситуации в секторе Газа, связанной с ракетными обстрелами юга Израиля, что может привести к новому масштабному противостоянию.