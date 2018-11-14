МЗС не рекомендує українцям їздити до Ізраїлю

Фото: прапор Ізраїлю (Global Look Press)

Зокрема, не рекомендується відвідувати міста Сдерот та Нетівот на півдні країни

Консульська служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України рекомендує українцям утриматись від поїздок у південні регіони Ізраїлю, зокрема, у міста Сдерот та Нетівот. Про це повідомляє РБК-України із посиланням на прес-службу Консульської служби.

Попередження викликане із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту та масованими ракетно-мінометними обстрілами регіону.

Також у МЗС наголошують, у разі оголошення повітряної тривоги,українцям, які перебувають у безпосередній близькості від сектору Газа, рекомендується укритися в бомбосховищі.

Окрім того, у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю, громадян України закликають телефонувати до посольства України в Ізраїлі за номером "гарячої лінії": + 972 546-676-782, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України +38(044) 238 16 57.

Також можна написати листа на електронну адресу посольства emb_il@mfa.gov.ua; або МЗС cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, ескалація конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа відбулась вночі 12 листопада. Тоді з боку Гази було випущено понад 300 ракет, у відповідь Ізраїль зруйнував 150 об'єктів палестинців.

У результаті атак палестинців загинула одна людина, понад 50 отримали поранення. Жертвами відповідних атак ізраїльської армії в секторі Газа стали семеро людей, більше 25 осіб постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна стурбована ескалацією ситуації в секторі Газа, яка пов'язана з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю, що може призвести до нового масштабного протистояння.