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В МИД рассказали об оставшихся в Китае украинцах

Новости » Общество     20.02.2020 - 13:15
В МИД рассказали об оставшихся в Китае украинцах
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Посольство Украины в Китае находится в постоянном контакте с украинцами

Посольство Украины в Китайской Народной Республике поддерживает связь с украинцами, которые отказались покидать город Ухань и другие города Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, украинцам в Китае оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь.

"Посольство Украины в КНР - на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации и остались в городе Ухань и других городах. Им оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь. Нашими консулами осуществляется постоянная коммуникация с гражданами Украины, которые сейчас находятся в Китае, в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat", - написала Зеленко.

Также в МИД отметили, что в украинском посольстве в Китае в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения.

Напомним, сегодня в Украину из Уханя прибыл самолет с эвакуированными 45 украинцами и 27 иностранными гражданами. Самолет приземлился в аэропорту Харькова, после чего эвакуированные будут доставлены в медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области. Там они пробудут на 14-дневном карантине. По словам президента Владимира Зеленского, на период карантина медцентр будет самым охраняемым объектом в Украине.

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