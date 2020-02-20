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У МЗС розповіли про українців, які залишилися у Китаї

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 13:15
У МЗС розповіли про українців, які залишилися у Китаї
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Посольство України в Китаї знаходиться в постійному контакті з українцями

Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися покидати місто Ухань та інші міста Китаю у зв'язку з спалахом коронавіруса. Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко Twitter.

За її словами, українцям в Китаї надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу.

"Посольство України в КНР - на постійному зв'язку з українцями, які відмовилися від евакуації і залишилися в місті Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу. Нашими консулами здійснюється постійна комунікація з громадянами України, які зараз знаходяться в Китаї, в соціальних мережах, а також в групах, створених українцями в месенджері WeChat", - написала Зеленко.

Також у МЗС зазначили, що в українському посольстві в Китаї в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення.

Нагадаємо, сьогодні в Україну з Уханя прибув літак з евакуйованими 45 українцями і 27 іноземними громадянами. Літак приземлився в аеропорту Харкова, після чого евакуйовані будуть доставлені в медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області. Там вони пробудуть на 14-денному карантині. За словами президента Володимира Зеленського, на період карантину медцентр буде самим об'єктом, що охороняється в Україні.

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