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У МЗС пояснили процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану

Новини » Політика    27.09.2019 - 20:00
У МЗС пояснили процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і Грузії

Громадяни України, які хочуть відвідати окуповані території Нагірного Карабаху, Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів, повинні керуватися законодавством Азербайджану і Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ України.

"Порушення цього законодавства тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і Грузії в рамках їх міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, у відомстві порекомендували при здійсненні будь-яких закордонних подорожей користуватися створеним МЗС сервісом добровільної реєстрації українських громадян під час подорожей за кордон - "ДРУГ".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 вересня новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенидзе вручив копії вірчих грамот заступнику голови Міністерства закордонних справ України Василю Боднару.

Крім того, Україна, Азербайджан і Туреччина створять тристоронній формат співпраці. В рамках нового формату планується обговорювати питання розвитку політичного, економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства між країнами.

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