В МИД рассказали, как украинцы могут вернуться из Германии

В Министерстве иностранных дел назвали возможные пути возвращения украинцев домой из-за ограничений в связи с карантином. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу МИД в Facebook.

Быстрее всего и проще добраться домой можно будет авиарейсами МАУ в субботу, 21 марта и SkyUp во вторник, 24 марта.

В МИД сообщили, что немецко-польская граница остается закрытой, а возможности транзитного переезда через Польшу нет.

"Из Германии в Украину есть альтернативный транспортный коридор по маршруту: по автобану А8 через Мюнхен и А1 Зальцбург, потом по территории Австрии (движение по территории Австрии возможно только через А1, другие транзитные коридоры заблокированы) в Венгрию исключительно через пункты пропуска Никелсдорф - Хедьешхалом (Nickeldorf - Hegyeshalom)", - пояснили в Министерстве.

Также отмечается, что на территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00 утра.

Напомним, за минувшие сутки в Украину вернулись около 20 тыс. человек. Также сообщалось, что сегодня Украина вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте.