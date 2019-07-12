В МИД рассказали о сроках апелляции по делу Маркива

Министерство иностранных дел Украины будет продолжать консульско-правовую защиту украинского бывшего нагвардейца Виталия Маркива. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, консул Украины поддерживает связь с адвокатом и находился на всех судебных заседаниях.

"МИД обеспечило весь комплекс мероприятий консульского защиты Виталия Маркива со времени его задержания на этапе досудебного следствия и во время судебного рассмотрения дела. Мы со своей стороны обеспечиваем консульско-правовое сопровождение. Консул поддерживает связь с адвокатом, консул находился на всех судебных заседаниях и осуществлял надзор над тем, чтобы все права господина Маркива во время судебного разбирательства были соблюдены. Мы и в дальнейшем во время обжалования решения суда будем обеспечивать консульскую защиту гражданина Украины Маркива", - заявила Зеленко.

По ее словам, сейчас адвокат Виталия Маркива будет готовить апелляцию.

"Процедура предусматривает, что в течение 90 дней суд должен предоставить аргументы с мотивацией (о вынесенном решении - ред.) адвокату. По результатам анализа мотивации адвокат может подавать апелляцию в течение месяца. Апелляция будет подаваться в Апелляционный суд города Милан. Получается, что обжалование решения может быть и быстрее. Все зависит от того, как поступит этот документ от суда", - добавили в МИД.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца до 24 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Виталий Марков был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).