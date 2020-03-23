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В МИД рассказали о состоянии обмена пленными в условиях пандемии коронавируса

Новости » Политика     23.03.2020 - 00:44
В МИД рассказали о состоянии обмена пленными в условиях пандемии коронавируса
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба заверил, что вопрос обмена "не поставлено на паузу"

Вопрос обмена удерживаемыми лицами и вопрос освобождение крымчан из российских тюрем остается актуальным, несмотря эпидемию COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

Министр заверил, что этот вопрос остается на усиленном контроле правительства и президента.

"Это вопрос не поставлено на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого... Но ни один коронавирус не способен потушить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", - сказал Кулеба.

Напомним, как ранее заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, возвращение украинских заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может произойти в течение двух месяцев. Об этом говорили участники Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Кулеба: мы не допустим отмены санкций против России В ближайшее время Украина вернет всех пленных из ОРДЛО, - Ермак
Новости Украины обмен пленнымиДмитрий Кулеба
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