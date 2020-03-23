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У МЗС розповіли про стан обміну полоненими в умовах пандемії коронавірусу

Новини » Політика     23.03.2020 - 00:44
У МЗС розповіли про стан обміну полоненими в умовах пандемії коронавірусу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба запевнив, що питання обміну "не поставлене на паузу"

Питання обміну утримуваними особами і питання звільнення кримчан із російських в’язниць залишається актуальним, попри епідемію COVID-19. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Радіо Свобода".

Міністр запевнив, що це питання залишається на посиленому контролі уряду і президента.

"Це питання не поставлене на паузу. Ми працюємо над обміном. Офіс президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все-таки відбувався. Безумовно, там мають бути вжиті додаткові епідеміологічні, карантинні заходи для цього... Але жоден коронавірус не здатен загасити чи загальмувати наші зусилля з повернення наших громадян з полону і незаконного утримання", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, як раніше заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повернення українських заручників з окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) може статися протягом двох місяців. Про це говорили учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня.

Кулеба: ми не допустимо скасування санкцій проти Росії Найближчим часом Україна поверне всіх полонених з ОРДЛО, - Єрмак
Новини України обмін полоненимиДмитро Кулеба
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