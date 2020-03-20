ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД рассказали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 21:24
В МИД рассказали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
Иллюстративное фото (pixabay)

Попасть в ЕС смогут члены семей граждан Евросоюза и украинцы, которые имеют разрешения на проживание в странах блока

Европейский союз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в Facebook.

По его словам, попасть в страны Евросоюза также смогут украинцы, которые имеют действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве блока.

"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любой стране ЕС", - сообщил дипломат.

Он также отметил, что такое решение ЕС принял в связи с карантинными ограничения, которые Украина ввела с целью сдерживания коронавируса.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Европейский союз закрыл границы блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 20 марта - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 марта В Польше объявили режим эпидемии
Новости Украины КоронавирусЕвросоюзМИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь