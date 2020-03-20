У МЗС розповіли, хто може потрапити в ЄС після закриття кордонів

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Потрапити в ЄС зможуть члени сімей громадян Євросоюзу і українці, які мають дозволу на проживання в країнах блоку

Європейський союз дозволив в'їзд на територію держав-членів блоку українцям, які є членами сімей громадян ЄС. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький у Facebook.

За його словами, потрапити в країни Євросоюзу також зможуть українці, які мають дійсні постійні або тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі блоку.

"ЄС прийняв рішення допустити до виїзду на територію держав-членів Євросоюзу через державний кордон України тих українських громадян, які є членами сімей громадян ЄС, або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій країні ЄС", - повідомив дипломат.

Він також зазначив, що таке рішення ЄС прийняв через карантинні обмеження, які Україна ввела з метою стримування коронавірус.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 Європейський союз закрив кордони блоку на 30 днів. Винятком стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн) і Великобританії.

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