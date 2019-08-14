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У МЗС розповіли про новий рівень боротьби за полоненими моряками

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 19:20
У МЗС розповіли про новий рівень боротьби за полоненими моряками
Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

Україна приваблює всіх своїх партнерів для звільнення полонених моряків

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль анонсувала новий рівень боротьби за військовополоненими українськими моряками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

За словами Зеркаль, Україна приваблює всіх своїх партнерів для тиску на Росію.

"Це питання піднімається на всіх зустрічах на вищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом. Звичайно, це питання буде на порядку денному Генеральної Асамблеї ООН у вересні", - зазначила вона.

Також Зеркаль сказала, що зараз розпочнеться новий політичний сезон, і для України теж почнеться новий рівень боротьби за полоненими моряками.

"Формула, яку вони нам нав’язують, є неприйнятною. Тому що надавати державні гарантії щодо участі наших військових у кримінальному процесі, який ми вважаємо незаконним, це по-перше, нонсенс, а по-друге - приниження", - сказала вона.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, що рішення трибуналу з морського права не справило ніякого враження на суд у Росії. Московський суд відхилив апеляції моряків і залишив їх під вартою.

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