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В МИД рассказали, какой будет платформа по деоккупации Крыма

Автор: РБК-Украина

Платформа по деоккупации Крыма будет вмещать мероприятия на разных уровнях. Украина предлагает провести платформу в День сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля.

Об этом рассказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, сообщает "Крым.Реалии".

"Цель Крымской платформы - это вынесение темы Крыма на самый высокий международный, политический уровень. Эта платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий - это лидеры государств, для которых мы готовим Крымский саммит. Сейчас трудно говорить, можно ли будет его провести физически (из-за пандемии COVID-19)", - сказала она.

Следующий уровень платформы - это министры иностранных дел и министры обороны.

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"Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года и это должны быть системные вещи", - рассказала Джапарова.

Украина предлагает провести платформу 26 февраля в День сопротивления Крыма российской оккупации.

Напомним, по словам Джапаровой, Россию также пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но в Украине сомневаются, что РФ присоединится к этой инициативе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что эта платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации Крыма.

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