ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МЗС розповіли, якою буде платформа щодо деокупації Криму

Автор: РБК-Україна

Платформа по деокупацію Криму буде вміщати заходи на різних рівнях. Україна пропонує провести платформу в День опору Криму російської окупації 26 лютого.

Про це розповіла перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє "Крим.Реалії".

"Мета Кримської платформи - це винесення теми Криму на найвищий міжнародний, політичний рівень. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів. Найвищий - це лідери держав, для яких ми готуємо Кримський саміт. Зараз важко говорити, чи можна буде його провести фізично (з -за пандемії COVID-19) ", - сказала вона.

Наступний рівень платформи - це міністри закордонних справ і міністри оборони.

Популярні новини

"Під цей рівень ми будемо підтягувати різні заходи в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це буде екосистема заходів протягом року і це повинні бути системні речі", - розповіла Джапарова.

За її словами, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі по деокупацію Криму, але надій на її участь трохи.

Україна пропонує провести платформу 26 лютого в День опору Криму російської окупації.

Нагадаємо, за словами Джапарової, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі щодо деокупацію Криму, але в Україні сумніваються, що РФ приєднається до цієї ініціативи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ця платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримМЗСКрим