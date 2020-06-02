МИД рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ведутся переговоры со странами Евросоюза относительно туристических поездок украинцев. Он рассчитывает на "благоприятное отношение" со стороны ЕС.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Германии Рощицей Маасом.

По словам Кулебы, Украина уже договорилась с Турцией открыть границы для туристов и надеется достичь такого же результата со странами Евросоюза.

"Мы так же ведем диалог со странами ЕС и рассчитываем на их благоприятное положительное отношение к украинских туристов", - отметил глава МИД Украины.

Гайко Маас спрогнозировал, что в Евросоюзе начнут открывать границы для поездок в те или иные страны, учитывая реальную эпидемиологическую ситуацию в них.

Отметим, в Украине с 15 июня будет возобновлено регулярное международное авиасообщение. Однако, это будет происходить по двум условиям. Первая - если страны открывают границы для украинцев. Вторая - эпидемиологическая ситуация в стране.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов.

Кроме того, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.